Во Львове задержали пьяных волынских полицейских, которые находились в командировке

Проводится служебное расследование.

архив Фото: mvs.gov.ua

Вечером 27 декабря патрульные Львова остановили служебную машину полиции с волынскими номерами, водитель которой находился в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, передает ZAXID.NET.

Служебную машину полиции, которая долгое время стояла припаркованная в центре города, заметили местные жители. Через некоторое время, по их словам, к автомобилю подошла нетрезвая компания. Неравнодушные граждане вызвали патрульных.

"Патрульные остановили данное транспортное средство. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он в присутствии свидетелей прошел осмотр на устройстве Драгер. Результат - 0,69 промилле. Составили протокол за управление в нетрезвом состоянии", - рассказала Рыбий.

В пресс-службе Нацполиции Волынской области подтвердили, что инцидент произошел с двумя их сотрудниками, которые были в командировке. По данному факту проводится служебное расследование.

"По результатам расследования будут приняты соответствующие решения, начиная от дисциплинарных взысканий и заканчивая увольнением. Вероятнее всего, водитель транспортного служебного средства, был нетрезв за рулем, будет уволен", - рассказал представитель местной полиции Виктор Гомоль.

Напомним, во Львове пьяный водитель уснул во время оформления протокола.