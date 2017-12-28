В Индийском океане спасли польского моряка, который полгода дрейфовал на лодке с котом

По его словам, в мае он отплыл с территории Комор и направился в ЮАР, чтобы найти работу.

В Индийском океане спасли польского моряка, который полгода дрейфовал на лодке с котом
Фото: скриншот видео

У берегов острова Реюньон, входящего в заморские регионы Франции, спасли моряка из Польши, который около семи месяцев дрейфовал в Индийском океане на лодке.

Об сообщает газета Le Figaro со ссылкой на волонтерскую организацию "Национальное общество спасения на море", передает "Интерфакс".

Лодку у северного берега острова обнаружили с яхты и вызвали спасательные службы. Жандармерия начала расследование, чтобы уточнить обстоятельства происшествия.

Сам 50-летний мужчина рассказал, что он дрейфует в Индийском океане семь месяцев. По его словам, в мае он отплыл с территории Комор и направился в ЮАР, чтобы найти работу. Он передвигался на спасательной шлюпке с пассажирского судна, которую он собственноручно усовершенствовал.

Средства связи на лодке сломались, и моряк дрейфовал между Мальдивами, Индонезией и Маврикием до тех пор, пока его не обнаружили. Единственным его компаньоном на протяжении всего этого времени был его кот.

С собой у него был запас еды на месяц. Мужчина рассказал, что раз в день ел суп-лапшу, а также то, что смог выловить из моря.

Напомним, в ноябре в Индии освободили украинцев с корабля, который перевозил оружие.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ВРУ ввела "драконовские" штрафы за неправильную парковкуВРУ ввела "драконовские" штрафы за неправильную парковку
Минобороны отказалось от крейсера «Украина»Минобороны отказалось от крейсера «Украина»
На правом берегу Киева пассажиры под руководством кондуктора толкали троллейбус (ВИДЕО)На правом берегу Киева пассажиры под руководством кондуктора толкали троллейбус (ВИДЕО)
Девушки автомобильной выставки Motor Expo Hatyai 2017Девушки автомобильной выставки Motor Expo Hatyai 2017
Илон Маск показал электрокар, который полетит на МарсИлон Маск показал электрокар, который полетит на Марс
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львове травмированный водитель, который врезался в "скорую", сбежал из больницы и пошел в алкомаркетВо Львове травмированный водитель, который врезался в "скорую", сбежал из больницы и пошел в алкомаркет
Илон Маск показал электрокар, который полетит на МарсИлон Маск показал электрокар, который полетит на Марс
В Тихом океане нашли затонувшую австралийскую подлодку времен Первой мировой войныВ Тихом океане нашли затонувшую австралийскую подлодку времен Первой мировой войны
Харьковский суд вынес приговор виновнику ДТП с 6 погибшими, который после УДО снова сел за руль пьянымХарьковский суд вынес приговор виновнику ДТП с 6 погибшими, который после УДО снова сел за руль пьяным
В Турции обвалился мост, который должен был стать самым длинным в странеВ Турции обвалился мост, который должен был стать самым длинным в стране
Под Киевом поезд протаранил автомобиль, который пытался "проскочить" переезд на красный светПод Киевом поезд протаранил автомобиль, который пытался "проскочить" переезд на красный свет
Ученые заявили о простом способе, который ликвидирует автомобильные пробкиУченые заявили о простом способе, который ликвидирует автомобильные пробки
В день исчезновения на аргентинской подлодке произошло короткое замыкание, - ВМС АргентиныВ день исчезновения на аргентинской подлодке произошло короткое замыкание, - ВМС Аргентины
В Индии освободили украинцев с корабля, который перевозил оружиеВ Индии освободили украинцев с корабля, который перевозил оружие
В Атлантическом океане обнаружили пропавшую яхту с путешественниками из ПольшиВ Атлантическом океане обнаружили пропавшую яхту с путешественниками из Польши
Последние новости
Подгружаем последние новости