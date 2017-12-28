В Индийском океане спасли польского моряка, который полгода дрейфовал на лодке с котом

По его словам, в мае он отплыл с территории Комор и направился в ЮАР, чтобы найти работу.

Фото: скриншот видео

У берегов острова Реюньон, входящего в заморские регионы Франции, спасли моряка из Польши , который около семи месяцев дрейфовал в Индийском океане на лодке.

Об сообщает газета Le Figaro со ссылкой на волонтерскую организацию "Национальное общество спасения на море", передает "Интерфакс".

Лодку у северного берега острова обнаружили с яхты и вызвали спасательные службы. Жандармерия начала расследование, чтобы уточнить обстоятельства происшествия.

Сам 50-летний мужчина рассказал, что он дрейфует в Индийском океане семь месяцев. По его словам, в мае он отплыл с территории Комор и направился в ЮАР, чтобы найти работу. Он передвигался на спасательной шлюпке с пассажирского судна, которую он собственноручно усовершенствовал.

Средства связи на лодке сломались, и моряк дрейфовал между Мальдивами, Индонезией и Маврикием до тех пор, пока его не обнаружили. Единственным его компаньоном на протяжении всего этого времени был его кот.

С собой у него был запас еды на месяц. Мужчина рассказал, что раз в день ел суп-лапшу, а также то, что смог выловить из моря.

Напомним, в ноябре в Индии освободили украинцев с корабля, который перевозил оружие.