Илон Маск обещал выпустить грузовик с открытой платформой

Илон Маск обещал выпустить грузовик с открытой платформой

Илон Маск сделал еще одно обещание в Твиттере, и попросил своих последователей поддержать новую идею. Об этом информируют зарубежные СМИ.

По словам Маска, фирма выпустит грузовик с открытой платформой. Он будет основан на Седане модели 3.

Эксперты, оценив ситуацию, уже отметили, что Тесла понесет и в этом случает большие задержки доставки.

Это заставило некоторых персон сомневаться в том, может ли убыточная компания выполнить свои обязательства.

Маск также дал несколько обещаний о новых функциях, которые Tesla намерена добавить к существующим автомобилям, включая интеллектуальные стеклоочистители.

По данным Morningstar Equity Research, пикапы особенно популярны в США. Продажи трех ведущих производителей в настоящее время составляют около $90 млрд в год.

Спрос на грузовики также cильно возрос за последние 12 месяцев.

Ранее Илон Маск намекал на свои планы. Он сказал, что автомобиль, вероятно, будет «немного больше», чем «бестселлер» Ford F-150.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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