Илон Маск обещал выпустить грузовик с открытой платформой
Илон Маск сделал еще одно обещание в Твиттере, и попросил своих последователей поддержать новую идею. Об этом информируют зарубежные СМИ.
По словам Маска, фирма выпустит грузовик с открытой платформой. Он будет основан на Седане модели 3.
Эксперты, оценив ситуацию, уже отметили, что Тесла понесет и в этом случает большие задержки доставки.
Это заставило некоторых персон сомневаться в том, может ли убыточная компания выполнить свои обязательства.
Маск также дал несколько обещаний о новых функциях, которые Tesla намерена добавить к существующим автомобилям, включая интеллектуальные стеклоочистители.
По данным Morningstar Equity Research, пикапы особенно популярны в США. Продажи трех ведущих производителей в настоящее время составляют около $90 млрд в год.
Спрос на грузовики также cильно возрос за последние 12 месяцев.
Ранее Илон Маск намекал на свои планы. Он сказал, что автомобиль, вероятно, будет «немного больше», чем «бестселлер» Ford F-150.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
27.12.2017 21:42