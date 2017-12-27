WOG, OKKO и "Надежда" стали ответчиками в деле АМКУ о подорожании автогаза

Этот список может быть увеличен.

WOG, OKKO и "Надежда" стали ответчиками в деле АМКУ о подорожании автогаза
Фото: Сегодня

Сети автозаправочных станций WOG, OKKO и "Надежда" (бренд BVS) стали ответчиками в деле Антимонопольного комитета об августовском подорожании автогаза.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

При рассмотрении "газового" дела представители АМКУ совершили 10 внеплановых выездных проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке LPG. Кроме того, были направлены требования о предоставлении информации к 72 субъектам хозяйствования и органов власти, консалтинговых агентствам, торговым биржам.

По состоянию на 20 декабря 2017 информация на такие требования поступила частично, однако АМКУ уже проанализирован значительный ее объем.

"Проработана информация свидетельствует о наличии в действиях определенных субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке СУГ, признаков нарушения, предусмотренного частью первой статьи 6 и пунктом 1 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования", - сообщили в АМКУ.

Как следствие, 26 декабря 2017 года Антимонопольный комитет привлек в качестве ответчиков по делу семь юридических лиц, входящих в группу "Надежда", три юридических лица, входящие в группу WOG и два юридических лица, входящие в группу ОККО.

Этот список может увеличиваться.

Напомним, в августе 2017 года цены на сжиженный газ в Украине поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц газ подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.


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