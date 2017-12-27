В Киеве пьяный водитель сбил трехлетнюю девочку на тротуаре и влетел в киоск

У ребенка разбита голова, есть подозрение на травму позвоночника.

В Киеве пьяный водитель сбил трехлетнюю девочку на тротуаре и влетел в киоск
Фото: скриншот видео

В Голосеевском районе Киева пьяный водитель на автомобиле Skoda Fabia въехал в торговый киоск и сбил трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом.

Об этом сообщает портал "Киев Оперативный" в Фейсбуке.

Авария произошла около 13:00. Отмечается, что водитель двигался вверх по улице и врезался в припаркованный Mercedes, после чего его отбросило в киоск.

Ребенка забрала в больницу машина скорой помощи. У девочки разбита голова, есть подозрение на травму позвоночника.

На видео, которое опубликовал "Киев Оперативный", водитель автомобиля признался, что перед тем как сесть за руль, употреблял сидр.

Напомним, в 2016 году Верховная Рада в три раза повысила штрафы за вождение в пьяном виде.


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