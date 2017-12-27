На столичной Окружной трассе такси Uber врезалось в фуру

На столичной Окружной трассе такси Uber врезалось в фуру (ФОТО)

Днем, 27 декабря, на Окружной в Киеве такси Uber влетело под фуру. Сообщается о двух пострадавших.

Об этом передает dtp.kiev.uaв Facebook.

«ДТП с пострадавшими в Киеве на Окружной у Жулянского путепровода и азс Сокар: Хюндай Акцент убер врезался в фуру Даф, остановившуюся в среднем ряду.

Два человека, водитель и пассажир, получили множественные травмы и были срочно госпитализированы в 17 политравму», - говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря вечером у водителя столичной маршрутки случился эпилептический приступ во время движения транспорта. Об этом сообщает dtp.kiev.uaв Facebook.

«Водителю 589 маршрутного автобуса стало плохо за рулем, и он потерял сознания. Благо, скорость движения была невысокой, и транспортное средство остановилось в сугробе. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Водителя госпитализировали в пост судорожном состоянии», - рассказал очевидец инцидента.




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