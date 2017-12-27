На столичной Окружной трассе такси Uber врезалось в фуру
Днем, 27 декабря, на Окружной в Киеве такси Uber влетело под фуру. Сообщается о двух пострадавших.
Об этом передает dtp.kiev.uaв Facebook.
«ДТП с пострадавшими в Киеве на Окружной у Жулянского путепровода и азс Сокар: Хюндай Акцент убер врезался в фуру Даф, остановившуюся в среднем ряду.
Два человека, водитель и пассажир, получили множественные травмы и были срочно госпитализированы в 17 политравму», - говорится в сообщении.
Напомним, 23 декабря вечером у водителя столичной маршрутки случился эпилептический приступ во время движения транспорта. Об этом сообщает dtp.kiev.uaв Facebook.
«Водителю 589 маршрутного автобуса стало плохо за рулем, и он потерял сознания. Благо, скорость движения была невысокой, и транспортное средство остановилось в сугробе. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Водителя госпитализировали в пост судорожном состоянии», - рассказал очевидец инцидента.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
27.12.2017 14:28