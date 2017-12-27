Полиция проверит автошколу, где училась виновница смертельного ДТП в Харькове Зайцева

Расследование выделено в отдельное уголовное производство.

Полиция проверит автошколу, где училась виновница смертельного ДТП в Харькове Зайцева
Фото: стопкадр трансляции

Национальная полиция начала расследовать возможную халатность автошколы, в которой обучалась Елена Зайцева, подозреваемая в совершении дорожно-транспортного происшествия с шестью погибшими в центре Харькове.

Об этом журналистам сообщил замначальника Главного управления - начальник Следственного управления Нацполиции Сергей Чиж.

"По автошколе расследование выделено в отдельное уголовное производство", - сказал он.

Чиж уточнил, что это производство расследуется по ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность). Он также сообщил, что продление основного производства по ДТП связано с ходатайством защиты одного из подозреваемых о проведении дополнительных экспертиз.

"В ходе последнего судебного рассмотрения адвокатом одной из сторон было внесено ходатайство о дополнительных экспертизах. Поскольку, по его мнению, некоторые из проведенных ранее экспертиз были некачественными", - добавил Чиж.

Он также отметил, что по закону на проведение экспертизы отведено от трех до 30 дней. После получения результатов произойдет ознакомление с материалами дела, и оно будет передано в суд.

Чиж сообщил, что по делу о ДТП проведено более 40 экспертиз, допрошено более 100 человек и наработано более 30 томов дела.

Напомним, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. На месте погибли четыре девушки и один парень, еще шесть человек были госпитализированы.

Зайцевой сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Защита Зайцевой заявляла на суде, что в ДТП виновен второй участник ДТП Геннадий Дронов. 6 ноября ему сообщили о подозрении. 8 ноября суд отправил Дронова под арест без возможности внесения залога до окончания следствия, т.е. до 19 декабря включительно.

Ранее Зайцева признала свою вину в ДТП.


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