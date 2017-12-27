Boeing презентовал беспилотный воздушный танкер (ВИДЕО)
Компания Boeing представила беспилотный воздушный танкер для дозаправки самолетов в воздухе.
Об этом сообщает
Беспилотник запускается с помощью катапульты, также он может взлетать с авианосцев.
В основе новинки лежит модифицированная версия беспилотной авиационной системы Boeing MQ-25. Беспилотник может осуществлять дозаправку как военной, так и гражданской авиации. Крылья самолета способны складываться для удобства размещения на палубах авианосцев.
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27.12.2017 14:25