Авария в Ивано-Франковске: пьяный священник на Mercedes устроил ДТП на улице Иоанна Павла II
Дорожно-транспортное происшествие с участием священника произошло 26 декабря в Ивано-Франковске на улице Иоанна Павла II.
Об этом сообщает местное издание "Курс".
Mercedes-Benz E-Class, за рулем которого был священник, врезался в микроавтобус Volkswagen. Так, по предварительной информации, священник не уступил проезд водителю микроавтобуса, из-за чего и произошла авария.
Мужчина сбежал с места происшествия. Очевидцы заметили в нем характерные признаки опьянения и узнали в нем священнослужителя.
Позже водителя Mercedes задержали в 300 метрах от места ДТП и доставили в областной наркодиспансер для экспертизы. Водителю микроавтобуса вызвали скорую помощь, потому что он жаловался на боль в коленях.
Напомним, маршрутный автобус столкнулся с автомобилем патрульной полиции на улице Братиславская в Киеве.
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27.12.2017 14:25