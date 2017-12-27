Авария в Ивано-Франковске: пьяный священник на Mercedes устроил ДТП на улице Иоанна Павла II

Авария в Ивано-Франковске: пьяный священник на Mercedes устроил ДТП на улице Иоанна Павла II (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие с участием священника произошло 26 декабря в Ивано-Франковске на улице Иоанна Павла II.

Об этом сообщает местное издание "Курс".

Mercedes-Benz E-Class, за рулем которого был священник, врезался в микроавтобус Volkswagen. Так, по предварительной информации, священник не уступил проезд водителю микроавтобуса, из-за чего и произошла авария.

Мужчина сбежал с места происшествия. Очевидцы заметили в нем характерные признаки опьянения и узнали в нем священнослужителя.

Позже водителя Mercedes задержали в 300 метрах от места ДТП и доставили в областной наркодиспансер для экспертизы. Водителю микроавтобуса вызвали скорую помощь, потому что он жаловался на боль в коленях.

Напомним, маршрутный автобус столкнулся с автомобилем патрульной полиции на улице Братиславская в Киеве.




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