Мировые автоконцерны работают в Крыму в обход санкций
Это Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia, VW, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, BMW, Renault и Lexus.
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) констатирует, что мировые автоконцерны незаконно работают в аннексированном Россией Крыму.
"Выявлены факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами, расположенными на временно оккупированной территории Украины, полного набора услуг, в том числе по продаже автомобилей указанных ТМ, оформлению соответствующих документов, проведению технического обслуживания автомобилей, продажи оригинальных запчастей, проведения гарантийных работ и тому подобное", - сказано в сообщении на сайте министерства.
Использование всемирно известных торговых марок автопроизводителей в Крыму нарушает санкционный режим, введенный США, Евросоюзом и другими странами против РФ.
Министерство уведомило ответственные органы власти о выявленных фактах.
Напомним, ранее МВОТ выявило работу компаний DHL Express, Adidas AG, Puma SE в Крыму.
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