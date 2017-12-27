Мировые автоконцерны работают в Крыму в обход санкций

Это Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia, VW, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, BMW, Renault и Lexus.

Мировые автоконцерны работают в Крыму в обход санкций

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) констатирует, что мировые автоконцерны незаконно работают в аннексированном Россией Крыму.

"Выявлены факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами, расположенными на временно оккупированной территории Украины, полного набора услуг, в том числе по продаже автомобилей указанных ТМ, оформлению соответствующих документов, проведению технического обслуживания автомобилей, продажи оригинальных запчастей, проведения гарантийных работ и тому подобное", - сказано в сообщении на сайте министерства.

Использование всемирно известных торговых марок автопроизводителей в Крыму нарушает санкционный режим, введенный США, Евросоюзом и другими странами против РФ.

Министерство уведомило ответственные органы власти о выявленных фактах.

Напомним, ранее МВОТ выявило работу компаний DHL Express, Adidas AG, Puma SE в Крыму.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ВРУ ввела "драконовские" штрафы за неправильную парковкуВРУ ввела "драконовские" штрафы за неправильную парковку
Минобороны отказалось от крейсера «Украина»Минобороны отказалось от крейсера «Украина»
Девушки автомобильной выставки Motor Expo Hatyai 2017Девушки автомобильной выставки Motor Expo Hatyai 2017
Илон Маск показал электрокар, который полетит на МарсИлон Маск показал электрокар, который полетит на Марс
В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)
Блок рекламы


Похожие новости
В оккупированном Крыму начнут штрафовать за авто с украинскими номерамиВ оккупированном Крыму начнут штрафовать за авто с украинскими номерами
Пьяный водитель сбил семерых детей в оккупированном КрымуПьяный водитель сбил семерых детей в оккупированном Крыму
РФ до конца года запустит все поезда в обход УкраиныРФ до конца года запустит все поезда в обход Украины
КГГА: 40% маршрутных такси в столице работают незаконноКГГА: 40% маршрутных такси в столице работают незаконно
Вчера было открыто железнодорожное сообщение между Европой и Китаем в обход РоSSии
РоSSия запустила регулярное грузовое сообщение в обход УкраиныРоSSия запустила регулярное грузовое сообщение в обход Украины
РоSSия утилизирует атомный ледокол "Советский Союз" из-за санкцийРоSSия утилизирует атомный ледокол "Советский Союз" из-за санкций
В Днепровском районе Киева положила асфальт в обход припаркованному авто (ФОТО)В Днепровском районе Киева положила асфальт в обход припаркованному авто (ФОТО)
На украинских дорогах в сентябре заработают 26 весовых комплексовНа украинских дорогах в сентябре заработают 26 весовых комплексов
РоSSия ввела в строй железную дорогу Журавка-Миллерово в обход УкраиныРоSSия ввела в строй железную дорогу Журавка-Миллерово в обход Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости