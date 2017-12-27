Мировые автоконцерны работают в Крыму в обход санкций

Это Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia, VW, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, BMW, Renault и Lexus.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) констатирует, что мировые автоконцерны незаконно работают в аннексированном Россией Крыму.

"Выявлены факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами, расположенными на временно оккупированной территории Украины, полного набора услуг, в том числе по продаже автомобилей указанных ТМ, оформлению соответствующих документов, проведению технического обслуживания автомобилей, продажи оригинальных запчастей, проведения гарантийных работ и тому подобное", - сказано в сообщении на сайте министерства.

Использование всемирно известных торговых марок автопроизводителей в Крыму нарушает санкционный режим, введенный США , Евросоюзом и другими странами против РФ .

Министерство уведомило ответственные органы власти о выявленных фактах.

Напомним, ранее МВОТ выявило работу компаний DHL Express, Adidas AG, Puma SE в Крыму.