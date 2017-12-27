Футболист решил открыть собственную авиакомпанию
Ганский нападающий турецкого футбольного клуба "Кайсериспор" Асамоа Гьян ведет работу по открытию собственной авиакомпании.
Об этом передает
Предполагается, что первое время она будет заниматься грузоперевозками, в дальнейшем планируется запуск пассажирских авиалиний.
Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо даже лично призвал бизнесменов инвестировать в "перспективный стартап".
Ранее Гьян выступал за "Удинезе" и "Ренн", а в 2010 году стал самой дорогой покупкой "Сандерленда": клуб заплатил за него 13 миллионов фунтов стерлингов. Также выступал за китайские и арабские клубы.
По данным авторитетного портала transfermarkt, на сегодняшний день трансферная стоимость Осамоа Гьяна составляет 4,5 миллиона евро.
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Транспорт
27.12.2017 14:25