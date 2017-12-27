Футболист решил открыть собственную авиакомпанию

Футболист решил открыть собственную авиакомпанию

Ганский нападающий турецкого футбольного клуба "Кайсериспор" Асамоа Гьян ведет работу по открытию собственной авиакомпании.  

Об этом передает Сегодня.

Предполагается, что первое время она будет заниматься грузоперевозками, в дальнейшем планируется запуск пассажирских авиалиний.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо даже лично призвал бизнесменов инвестировать в "перспективный стартап".

Ранее Гьян выступал за "Удинезе" и "Ренн", а в 2010 году стал самой дорогой покупкой "Сандерленда": клуб заплатил за него 13 миллионов фунтов стерлингов. Также выступал за китайские и арабские клубы.

По данным авторитетного портала transfermarkt, на сегодняшний день трансферная стоимость Осамоа Гьяна составляет 4,5 миллиона евро.




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