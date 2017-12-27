Футболист решил открыть собственную авиакомпанию

Ганский нападающий турецкого футбольного клуба "Кайсериспор" Асамоа Гьян ведет работу по открытию собственной авиакомпании.

Об этом передает Сегодня .

Предполагается, что первое время она будет заниматься грузоперевозками, в дальнейшем планируется запуск пассажирских авиалиний.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо даже лично призвал бизнесменов инвестировать в "перспективный стартап".

Ранее Гьян выступал за "Удинезе" и "Ренн", а в 2010 году стал самой дорогой покупкой "Сандерленда": клуб заплатил за него 13 миллионов фунтов стерлингов. Также выступал за китайские и арабские клубы.

По данным авторитетного портала transfermarkt, на сегодняшний день трансферная стоимость Осамоа Гьяна составляет 4,5 миллиона евро.