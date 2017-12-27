Под Киевом глыба льда разбила 18 автомобилей, – фото

В Софиевской Борщаговке под Киевом глыба льда, упавшая с крыши, разбила 18 автомобилей на территории ЖК София.

Об этом со ссылкой на местных жителей передает ТСН.

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«Примерно 18 машин пострадало, и моя также. В полиции нам сказали, чтобы мы подавали в суд, а в Жэке как-то не обращают на это внимание... Я знаю, что кто-то ходил в ЖЭК, но я не знаю, решается ли этот вопрос», – рассказала одна из них.

По словам женщины, инцидент произошел в связи с тем, что у домов косые крыши, из-за чего весь снег и лед соскальзывают и падают.

При этом она отметила, что поблизости расположены детские площадки и часто ходят прохожие с детьми.

 



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