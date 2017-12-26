Toyota обновила роскошный минивэн Alphard.
Toyota Alphard и прежде отличалась неоднозначным дизайном, а последнее обновление сделало его еще более броским. Исполинская решетка радиатора окончательно рассекла бампер надвое, а по бокам ансамбль довершают адаптивные светодиодные фары (тоже, кстати, нестандартного вида).
В салоне стали дороже материалы отделки, заменены кресла, которые одновременно удобнее для пассажиров и максимально облегчают трансформацию салона. Изменилась и приборная панель. В списке опций появились системы предупреждения фронтальных столкновений с возможностью распознавания пешеходов и велосипедистов, считывания дорожных знаков, поддержания рядности движения.
Двигатель V6 объемом 3,5 литра модернизирован, но его отдача не уточняется. Он обрел непосредственный впрыск топлива, а в тандеме с ним трудится 8-ступенчатый автомат (прежде был 6-скоростной). В Японии также доступны варианты с «четверкой» и вариатором, а также полноприводный гибрид.
У себя на родине рестайлинговая Toyota Alphard стоит в переводе на рубли около 1,7 миллиона. У нас же богато оснащенный минивэн потянет как минимум на 3,5 миллиона – и это речь идет о дореформенной машине.
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