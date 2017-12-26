Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль "Варта-Новатор"

В отличие от предыдущей модели, "Новатор" имеет более компактные размеры и гораздо легче.

Бронеавтомобиль "Варта-Новатор" Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В Национальной гвардии прошли испытания нового специализированного бронированного автомобиля "Варта-Новатор".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Фейсбуке.

"Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения, с использованием шасси, приспособленного к эксплуатации в сложных условиях бездорожья. В отличие от своего старшего брата «Варта», модель «Новатор» имеет более компактные размеры и гораздо легче. Также экземпляр оснащен дополнительными опциями, которые обеспечивают комфорт и безопасность экипажа", - отмечается в сообщении.