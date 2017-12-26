В Одессе пьяный водитель пытался заехать в супермаркет

В Одессе задержали пьяного водителя, который на своем автомобиле «Peugeot» собирался заехать в супермаркет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Одессы.

«Авто нарушителя столкнулось с автомобилем ВАЗ. ДТП произошло 25 декабря, на пересечении улиц Старопортофранковской и Тираспольской. Водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

Как говорят очевидцы, перед этим он разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет.

Позже его остановил экипаж патрульной полиции на улице Черноморского казачества.

На 26-летнего водителя Peugeot инспекторы составили протоколы.