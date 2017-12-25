Из-за непогоды в аэропорту «Инчхон» отменили 1400 рейсов

Из-за непогоды в аэропорту «Инчхон» отменили 1400 рейсов

Сильный туман на западном побережье провинции Кенгидо и других провинций в центральной Корее в субботу, 23 декабря, и воскресенье, 24 декабря, привел к отмене большого количества рейсов и задержек в аэропорту «Инчхон» в выходные и на Рождество.

Об этом сообщает koreaherald.

Туман отступил, но отменены ранее рейсы повлияли на график полетов в крупнейшем аэропорту страны.

Согласно сообщениям администрации аэропорта, в понедельник 280 рейсов были задержаны из-за реорганизации, еще два были отменены из-за отсутствия бронирования, по состоянию на 1:00 утра.

В субботу 562 рейса были отменены или отложены. В воскресенье еще 560 были отменены или задержаны. Если учитывать отмененные в понедельник, 25 декабря, рейсы, во время Рождественских праздников из-за тумана было отменено 1400 рейсов.

После больших туманов, органы власти аэропорта мобилизовали 120 сотрудников и работали в аварийном режиме в течение 24 часов.

Рейсы, задержанные в субботу, были перенесены на воскресенье, а в аэропорту за день наблюдался рекордный поток рейсов.

Напомним, в течение 17-18 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 23 населенных пунктов в 3 областях Украины.




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