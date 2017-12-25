В Николаеве водитель, убегая от патрульных, врезался в забор и погиб

Перед этим он проехал на красный сигнал светофора

В понедельник ночью в Ингульском районе Николаева на улице Троицкой (бывшая Кирова) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mazda, в результате которого погиб водитель.

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Полиция сообщила, что водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора. Это заметили патрульные, которые подали световые и звуковые сигналы для остановки водителя. Водитель их проигнорировал, добавил "газу" и начал убегать. На улице Троицкой, не справившись с управлением, он допустил столкновение с металлическим ограждением.

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В результате ДТП водитель Mazda вылетел из авто и от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Его 36-летний пассажир доставлен в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Две пассажирки, которые находились на заднем сиденье авто, не пострадали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения.