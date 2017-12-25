Автомобиль протаранил штаб-квартиру СДПГ в Берлине (ФОТО)

Автомобиль протаранил штаб-квартиру СДПГ в Берлине (ФОТО)

Автомобиль въехал в Штаб-квартиру СДПГ в Берлине (Германия). Водитель объяснил свой поступок попыткой покончить с собой.

Об этом сообщает русская служба DW.

ЧП произошло в Берлине вечером 24 декабря, в канун Рождества по Григорианскому календарю.

Его водитель в результате инцидента  получил травмы и был госпитализирован, подтвердил представитель берлинской полиции утром 25 декабря. 

Через несколько часов после случившегося 58-летний водитель заявил следователю, что хотел покончить жизнь самоубийством. Согласно предварительным данным, автомобиль протаранил вестибюль дома имени Вилли Брандта.

Поскольку в автомобиле подозреваемого были обнаружены канистры с бензином и зажигательная смесь, полиция возбудила дело по статье "поджог при отягчающих обстоятельствах". О том, проходило ли в штаб-квартире СДПГ какое-либо мероприятие накануне вечером, не сообщается.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель признала, что власть допустила ошибки в результате атаки на прошлогодней рождественской ярмарке в Берлине, жертвами которого стали 12 человек.

В ноябре 2017 года в немецком городе Куксгафен автомобиль въехал в группу пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба полиции города Ольденбург. По информации,  инцидент произошел утром 26 ноября. Согласно первому сообщению, шестеро людей пострадали, один человек находится в тяжелом состоянии.




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