В Австрии сошел с рельсов поезд с рождественскими подарками

В Австрии сошел с рельсов поезд. В результате инцидента сотни коробок с товарами оказались вывалены на землю.

Об этом сообщает Bild.

В многочисленных пакетах и коробках были в том числе рождественские подарки, оказавшиеся в грязи и снегу.

В частности, повреждения получили посылки, отправленные компанией DHL.

Из-за инцидента маршрут поездов между Инсбруком и горным перевалом Бреннер в Италии оказался полностью парализован.