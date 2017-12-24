В Австрии сошел с рельсов поезд с рождественскими подарками
В Австрии сошел с рельсов поезд. В результате инцидента сотни коробок с товарами оказались вывалены на землю.
Об этом сообщает Bild.
В многочисленных пакетах и коробках были в том числе рождественские подарки, оказавшиеся в грязи и снегу.
В частности, повреждения получили посылки, отправленные компанией DHL.
Из-за инцидента маршрут поездов между Инсбруком и горным перевалом Бреннер в Италии оказался полностью парализован.
Напомним, ранее сообщалось, что поезд с рельсов сошел в Испании.
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