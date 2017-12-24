На украино-словацкой границе 7-километровая очередь в направлении Украины

Пробка протянулась на два населенных пункта.

На украино-словацкой границе в направлении Украины усложнился проезд, очередь растянулась на два населенных пункта. Очередь из фур, микроавтобусов, легковых авто в пункте пропуска "Вишне Немецкое-Ужгород" достигает 6-7 километров. Об этом сообщает корреспондент УНН.

По словам словацких пограничных служб, это связано с массовым возвращением домой дальнобойщиков и украинских гастарбайтеров на рождественско-новогодние праздники.

Фото: unn.com.ua Очередь на украино-словацкой границе

В связи с тем, что очереди на границу заняли одну полосу движения на словацкой стороне, на дорогах дежурят усиленные наряды местной полиции. Проехать мимо очереди удается только местным жителям по предъявлению документов о месте жительства. Ситуация осложняется и тяжелыми погодными условиями в виде сильного снега, который словацкие дорожные службы не успевают убирать.

Преодолеть расстояние в 6-7 километров до границы удается не менее, чем за 9 часов. На украинской стороне очереди на въезд в Словакию нет.

Пограничники Чопского и Мукачевского пограничных отрядов сообщили, что в эти дни стартует зимний туристический сезон, поэтому пассажиропоток через границу увеличивается в несколько раз. В связи с этим, со словацкими таможенниками и пограничниками договорились пропускать рейсовые и туристические автобусы через грузовой терминал, а также задействовать для проезда граждан Украины полосы движения для граждан ЕС . Кроме того, на границе на некоторое время во всех пунктах пропуска будет увеличено количество нарядов пограничников.

Напомним, Украина не сможет ввести биометрический контроль по всей границе с 1 января, посколько пропускные пункты местного значения не успели переоборудовать.