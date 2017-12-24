На украино-словацкой границе 7-километровая очередь в направлении Украины

Пробка протянулась на два населенных пункта.

На украино-словацкой границе в направлении Украины усложнился проезд, очередь растянулась на два населенных пункта. Очередь из фур, микроавтобусов, легковых авто в пункте пропуска "Вишне Немецкое-Ужгород" достигает 6-7 километров. Об этом сообщает корреспондент УНН.

По словам словацких пограничных служб, это связано с массовым возвращением домой дальнобойщиков и украинских гастарбайтеров на рождественско-новогодние праздники.

Очередь на украино-словацкой границе
Фото: unn.com.ua
Очередь на украино-словацкой границе

В связи с тем, что очереди на границу заняли одну полосу движения на словацкой стороне, на дорогах дежурят усиленные наряды местной полиции. Проехать мимо очереди удается только местным жителям по предъявлению документов о месте жительства. Ситуация осложняется и тяжелыми погодными условиями в виде сильного снега, который словацкие дорожные службы не успевают убирать.

Преодолеть расстояние в 6-7 километров до границы удается не менее, чем за 9 часов. На украинской стороне очереди на въезд в Словакию нет.

Пограничники Чопского и Мукачевского пограничных отрядов сообщили, что в эти дни стартует зимний туристический сезон, поэтому пассажиропоток через границу увеличивается в несколько раз. В связи с этим, со словацкими таможенниками и пограничниками договорились пропускать рейсовые и туристические автобусы через грузовой терминал, а также задействовать для проезда граждан Украины полосы движения для граждан ЕС. Кроме того, на границе на некоторое время во всех пунктах пропуска будет увеличено количество нарядов пограничников.

Напомним, Украина не сможет ввести биометрический контроль по всей границе с 1 января, посколько пропускные пункты местного значения не успели переоборудовать.


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