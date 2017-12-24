23 декабря вечером у водителя столичной маршрутки случился эпилептический приступ во время движения транспорта.

Об этом сообщает dtp.kiev.uaв Facebook.

«Водителю 589 маршрутного автобуса стало плохо за рулем, и он потерял сознания. Благо, скорость движения была невысокой, и транспортное средство остановилось в сугробе. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Водителя госпитализировали в пост судорожном состоянии», - рассказал очевидец инцидента.

В сообществе dtp.kiev.uaотметили, что подобные ДТП случаются не в первый раз. В свою очередь, подписчики возмущены тем, что здоровье водителей не проверяют перед тем, как они садятся за руль.

Напомним, в октябре в Голосеевском районе Киева у водителя маршрутного такси случился приступ эпилепсии.

«У водителя 212 маршрута случился приступ эпилепсии. Оказывают помощь в „скорой“. Успел остановиться, к счастью…», — говорится в сообщении очевидцев.