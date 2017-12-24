У водителя столичной маршрутки случился эпилептический приступ во время движения

У водителя столичной маршрутки случился эпилептический приступ во время движения (ФОТО)

23 декабря вечером у водителя столичной маршрутки случился эпилептический приступ во время движения транспорта.

Об этом сообщает dtp.kiev.uaв Facebook.

«Водителю 589 маршрутного автобуса стало плохо за рулем, и он потерял сознания. Благо, скорость движения была невысокой, и транспортное средство остановилось в сугробе. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Водителя госпитализировали в пост судорожном состоянии», - рассказал очевидец инцидента.

В сообществе dtp.kiev.uaотметили, что подобные ДТП случаются не в первый раз. В свою очередь, подписчики возмущены тем, что здоровье водителей не проверяют перед тем, как они садятся за руль.

Напомним, в октябре в Голосеевском районе Киева у водителя маршрутного такси случился приступ эпилепсии.

 «У водителя 212 маршрута случился приступ эпилепсии. Оказывают помощь в „скорой“. Успел остановиться, к счастью…», — говорится в сообщении очевидцев.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Запорожье учебный автомобиль насмерть сбил человекаВ Запорожье учебный автомобиль насмерть сбил человека
Відремонтована улюбленцями мерії дорога з гарантією 10 років вже через рік вкрилася ямамиВідремонтована улюбленцями мерії дорога з гарантією 10 років вже через рік вкрилася ямами
ВРУ ввела "драконовские" штрафы за неправильную парковкуВРУ ввела "драконовские" штрафы за неправильную парковку
Возле Львова из-за тумана столкнулись шесть автомобилей
Под Киевом поезд протаранил автомобиль, который пытался "проскочить" переезд на красный светПод Киевом поезд протаранил автомобиль, который пытался "проскочить" переезд на красный свет
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепре Skoda во время маневра врезалась в трамвай (ВИДЕО)В Днепре Skoda во время маневра врезалась в трамвай (ВИДЕО)
Крупное ДТП в Мельбурне: действия водителя были намереннымиКрупное ДТП в Мельбурне: действия водителя были намеренными
Во время снегопада в Киеве новый польский трамвай попал в ДТП Во время снегопада в Киеве новый польский трамвай попал в ДТП
В Ивано-Франковске водитель маршрутки снес три электроопоры и обесточил пять улиц (ФОТО)В Ивано-Франковске водитель маршрутки снес три электроопоры и обесточил пять улиц (ФОТО)
Во Львове маршрутка с пассажирами потеряла во время рейса глушитель (ФОТО)Во Львове маршрутка с пассажирами потеряла во время рейса глушитель (ФОТО)
Новый немецкий сверхскоростной поезд сломался во время презентации Новый немецкий сверхскоростной поезд сломался во время презентации
«Укрзализныця» запустила новый график движения поездов«Укрзализныця» запустила новый график движения поездов
На столичной Троещине авто из-за гололеда вылетело в кювет и перевернулось На столичной Троещине авто из-за гололеда вылетело в кювет и перевернулось
В "Укрзализныце" представили новый график движения поездовВ "Укрзализныце" представили новый график движения поездов
Использование телефона во время вождения в 20 раз увеличивает риск ДТП – экспертИспользование телефона во время вождения в 20 раз увеличивает риск ДТП – эксперт
Последние новости
Подгружаем последние новости