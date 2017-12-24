В индонезийском аэропорту грузовик врезался в стоящий на стоянке Boeing

В аэропорту индонезийского города Медан пассажирский Boeing столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщает The Straits Times.

По данным издания, инцидент произошел около 9:00 по местному времени 23 декабря. В аварию с грузовиком попал самолет сингапурской авиакомпании SilkAir, который готовился к взлету. Из Медана пассажирский Boeing должен был пойти в Сингапур, однако из-за произошедшего, по данным местного издания, этот рейс был задержан более чем на 12 часов. Остальные детали и причины инцидента не уточняются.

В то же время один из очевидцев происшествия, пользователь Twitter под ником Джерри Сойятман, опубликовал на своей странице в микроблоге фотографию, на которой на корпусе самолета заметна вмятина.

"Я слышал, что Boeing авиакомпании SilkAir столкнулся с наземным транспортным средством, находясь на стоянке в аэропорту Медана", - написал Сойятман.

По словам официального представителя аэропорта Висны Ситиантно, в момент инцидента на борту самолета находились 163 пассажира, однако в результате происшествия никто из них не пострадал. Как отмечает издание, самолет вскоре был отправлен на ремонт, пассажиров высадили, позже за ними прислали резервный борт. Причины случившегося сейчас выясняются. В частности, рассматриваются версии как о технических неполадках, так и о человеческом факторе.