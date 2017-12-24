Во Львове травмированный водитель, который врезался в "скорую", сбежал из больницы и пошел в алкомаркет

В результате ДТП перевернулась карета "скорой", трое людей получили травмы.

Во Львове травмированный водитель, который врезался в "скорую", сбежал из больницы и пошел в алкомаркет
Фото: Igor ZinkevychFacebook

Во Львове на улице Городоцкой в ночь на 24 декабря произошло ДТП с участием легковушки и кареты скорой помощи. Об этом пишет местное издание Zaxid.net.

По словам очевидцев, автомобили двигались в одном направлении. Когда "скорая" поворачивала, автомобиль "Джели" врезался в нее сзади. От удара карету "скорой" перевернуло. Травмы получили три человека, в том числе водитель легковушки.

Также очевидцы утверждают, что водитель легковушки "визуально был пьян" и двигался "со скоростью не менее 120 километров в час".

После ДТП водителя "Джели" госпитализировали, но он сбежал из больницы. Через час мужчину обнаружили на другом конце города в алкогольном магазине.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Фото: Igor ZinkevychFacebook
Фото: Igor ZinkevychFacebook
Фото: Igor ZinkevychFacebook
Фото: Igor ZinkevychFacebook
Фото: Igor ZinkevychFacebook
Фото: Igor ZinkevychFacebook
Фото: Igor ZinkevychFacebook

Напомним, вчера рейсовый автобус столкнулся с "шестеркой" во Львовской области.


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