Металлическая труба вылетела из кузова грузовика и пробила стекло троллейбуса в Кропивницком

Обошлось без пострадавших, поэтому стороны разошлись по европротоколу.

В субботу, 23 декабря, около 8 утра по улице Короленко в Кропивницком (бывший Кировоград) окно троллейбуса №10 разбила металлическая труба, которая выпала из кузова грузовика, ехавшего впереди.

Об этом пишет местное издание "Первая электронная газета" со ссылкой на заместителя директора по безопасности движения и организационных вопросов КП "Электротранс" Валерия Музычука.

Фото: Інна Примак / persha.kr.ua

"Водитель автомобиля недолжным образом закрепил груз, поэтому при движении одна из металлических труб выскочила из кузова и разбила лобовое стекло троллейбуса. К счастью, водитель троллейбуса и пассажиры не пострадали. Мужчина признал свою вину, поэтому было решено разойтись по европротоколу", - рассказал он.

Троллейбус вынуждены снять с маршрута до замены стекла.


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