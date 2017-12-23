Металлическая труба вылетела из кузова грузовика и пробила стекло троллейбуса в Кропивницком
Обошлось без пострадавших, поэтому стороны разошлись по европротоколу.
В субботу, 23 декабря, около 8 утра по улице Короленко в Кропивницком (бывший Кировоград) окно троллейбуса №10 разбила металлическая труба, которая выпала из кузова грузовика, ехавшего впереди.
Об этом пишет местное издание "Первая электронная газета" со ссылкой на заместителя директора по безопасности движения и организационных вопросов КП "Электротранс" Валерия Музычука.
"Водитель автомобиля недолжным образом закрепил груз, поэтому при движении одна из металлических труб выскочила из кузова и разбила лобовое стекло троллейбуса. К счастью, водитель троллейбуса и пассажиры не пострадали. Мужчина признал свою вину, поэтому было решено разойтись по европротоколу", - рассказал он.
Троллейбус вынуждены снять с маршрута до замены стекла.
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23.12.2017 15:48