Снегопад в Греции вызвал коллапс на дорогах

Снегопад в Греции вызвал коллапс на дорогах

В Греции пошел первый снег, на дорогах образовались многокилометровые пробки, сотни машин на несколько часов оказались заблокированы снежными заносами.

Об этом сообщает телеканал ERT.

Снег пошел вечером 22 декабря, когда тысячи греков отправились на рождественские каникулы.

На автомагистрале Афины-Ламия образовался затор на 15 км. Машины простояли около восьми часов.

Отмечено, что движение транспорта возобновилось только ближе к полуночи. Кроме того, правоохранители запретили проезд грузовиков на некоторых трассах. В Аттике движение было прекращено в горах Парнита и Пентели, на автодороге Афины, Фивы от города Виллия.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Запорожье учебный автомобиль насмерть сбил человекаВ Запорожье учебный автомобиль насмерть сбил человека
С завтрашнего дня проезд в маршрутках Львова вырастет на гривнуС завтрашнего дня проезд в маршрутках Львова вырастет на гривну
ВРУ ввела "драконовские" штрафы за неправильную парковкуВРУ ввела "драконовские" штрафы за неправильную парковку
Возле Львова из-за тумана столкнулись шесть автомобилей
Відремонтована улюбленцями мерії дорога з гарантією 10 років вже через рік вкрилася ямамиВідремонтована улюбленцями мерії дорога з гарантією 10 років вже через рік вкрилася ямами
Блок рекламы


Похожие новости
Во время снегопада в Киеве новый польский трамвай попал в ДТП Во время снегопада в Киеве новый польский трамвай попал в ДТП
УЗ сообщила о задержках поездов из-за снегопадаУЗ сообщила о задержках поездов из-за снегопада
Сильные снегопады парализовали движение транспорта в Нидерландах Сильные снегопады парализовали движение транспорта в Нидерландах
На двух дорогах Закарпатья запретили движение из-за подъема уровней воды в рекахНа двух дорогах Закарпатья запретили движение из-за подъема уровней воды в реках
Сильный снегопад заблокировал проезд по дороге Стрый-МукачевоСильный снегопад заблокировал проезд по дороге Стрый-Мукачево
Снегопад на Закарпатье: в сугробах застряли 12 грузовиков, перевернулся автобус с 30 пассажирамиСнегопад на Закарпатье: в сугробах застряли 12 грузовиков, перевернулся автобус с 30 пассажирами
На западе Украины ограничили движение из-за снегопадаНа западе Украины ограничили движение из-за снегопада
Из-за игнорирования ремней безопасности на украинских дорогах ежегодно погибает 2500 человекИз-за игнорирования ремней безопасности на украинских дорогах ежегодно погибает 2500 человек
На дорогах Украины появятся специальные коридоры для диких животныхНа дорогах Украины появятся специальные коридоры для диких животных
Геращенко: Светоотражатель на одежде может сохранить на дорогах страны сотни жизней в годГеращенко: Светоотражатель на одежде может сохранить на дорогах страны сотни жизней в год
Последние новости
Подгружаем последние новости