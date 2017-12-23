Снегопад в Греции вызвал коллапс на дорогах
В Греции пошел первый снег, на дорогах образовались многокилометровые пробки, сотни машин на несколько часов оказались заблокированы снежными заносами.
Об этом сообщает телеканал
Снег пошел вечером 22 декабря, когда тысячи греков отправились на рождественские каникулы.
На автомагистрале Афины-Ламия образовался затор на 15 км. Машины простояли около восьми часов.
Отмечено, что движение транспорта возобновилось только ближе к полуночи. Кроме того, правоохранители запретили проезд грузовиков на некоторых трассах. В Аттике движение было прекращено в горах Парнита и Пентели, на автодороге Афины, Фивы от города Виллия.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
23.12.2017 14:15
23.12.2017 17:18