Илон Маск показал электрокар, который полетит на Марс
Автомобиль отправят в космос с ракетой Falcon Heavy в январе 2018.
Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал фото электромобиля Tesla, который планируют отправить на Марс.
"Красное авто для Красной планеты", - прокомментировал Маск в соцсети.
SpaceX запланировали отправить автомобиль своего производства Tesla Roadster на супертяжелой ракете Falcon Heavy в январе 2018 года. Ранее основатель SpaceX поделился опасениями, что первый запуск этой ракеты может оказаться неудачным.
Предполагается, что ракета-носитель способна доставить 63 тонны груза на околоземную орбиту и почти 17 тонн на Марс.
Напомним, ранее SpaceX показала ракету Falcon Heavy.
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