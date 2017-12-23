Илон Маск показал электрокар, который полетит на Марс

Автомобиль отправят в космос с ракетой Falcon Heavy в январе 2018.

Фото: SpaceX Фото: SpaceX Фото: SpaceX Фото: SpaceX

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал фото электромобиля Tesla, который планируют отправить на Марс.

"Красное авто для Красной планеты", - прокомментировал Маск в соцсети.

SpaceX запланировали отправить автомобиль своего производства Tesla Roadster на супертяжелой ракете Falcon Heavy в январе 2018 года. Ранее основатель SpaceX поделился опасениями, что первый запуск этой ракеты может оказаться неудачным.

Предполагается, что ракета-носитель способна доставить 63 тонны груза на околоземную орбиту и почти 17 тонн на Марс.