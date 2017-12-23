УЗ объяснила приостановку возврата билетов через Интернет активностью перекупщиков

Места в предпраздничных поездах раскупали за 10 минут.

?УЗ объяснила приостановку возврата билетов через Интернет активностью перекупщиков
Фото: comments.ua

"Укрзализныця" объяснила, что приостановка возврата билетов через Интернет до 14 января была вызвана активностью перекупщиков.

"Дело в том, что когда за 45 суток была открыта продажа билетов на 29 декабря, вагоны раскупались на 100% за 10 мин. То есть кто-то сидел перед монитором и ждал, когда в системе появятся предпраздничные рейсы. Согласитесь, такие четкие планы могут иметь только студенты. 50% людей не может знать за 45 дней, будет ли у них возможность 29 декабря в конкретное время отправиться в путешествие. С такой же скоростью и так же массово начали раскупаться и все дополнительные поезда", - написал в блоге на железнодорожном портале "Магистраль" директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО Игорь Романкив.

Были выявлены отдельные электронные адреса, на которые скупалось большое количество билетов. Многие проездные документы были оформлены на пассажира "ААА", а когда его заблокировали - появились другие наборы символов. В среднем в каждом вагоне на пассажира с выдуманным именем бронировали по 4-8 билетов.

"Прекратить такие злоупотребления можно, только приостановив возврат билетов через Интернет. Основным условием сдачи билета в кассу является предоставление документа, удостоверяющего личность... Как будут сдавать билеты "билетные предприниматели", пока не известно", - написал Романкив.

Он считает, что обычным пассажирам такое ограничение особых неудобств не составит, потому что на вокзалах есть отдельная касса для возврата интернет-билетов.

Напомним, услуга возврата билетов через интернет действует с 2013 года. Деньги возвращаются на банковскую карту покупателя.


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